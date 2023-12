@BaladesetPatrimoine 30 Résidence Les Prés Courys Allaire, 21 octobre 2021, Allaire.

Début : 2021-10-21

fin : 2025-06-17

Pascal, Guide/baladeur certifié en Bretagne, je vous propose tout au long de l’année de découvrir à votre rythme notre belle région : Balades pédestres 100% Nature , guidées, commentées et parfois contées en Pays de Redon et Morbihan. Durée moyenne : 2h/2h30 Distance : de 8 à 12kms Prendre le temps de comprendre, d’admirer, de respirer. Découverte de notre patrimoine naturel et historique, récits, histoires, anecdotes Balades à votre rythme. https://www.unebouffeedeire.fr/balades-randonn%C3%A9es-bretagne Histoire de la Bretagne, la vie et le rôle joué par la Vilaine et les marais, le canal de Nantes à Brest, la biodiversité, la faune et la flore. Chemins d’interprétations, forestiers, champêtres et de halages 4 participants minimum/30 maximum Particulier, entreprise, club, association… Les balades ne conviennent pas aux PMR Balades fluviales , commentées, guidées et contées, au fil de l’Oust et du Canal de Nantes à Brest. Au départ du Pont de l’Oust à Peillac, 56 De Mai à Octobre (selon climat) 1h ou 2h à destination de l’écluse de Limur ou du barrage de la Née. https://www.unebouffeedeire.fr/post/balade-au-fil-du-canal-de-l-oust Biodiversité, faune, flore, la vie de l’Oust par le passé. 3 bateaux disponibles, 7 personnes maximum par bateau Prix indiqué par bateau Ateliers : Crêpes, galettes et far breton, 100% produits locaux Une belle collaboration au Moulin à eau de la vallée à St Jacut les Pins, en compagnie de l’association Eau Grées des Moulins conservatrice du patrimoine. Visite du moulin opérationnel, petit musée regorgeant d’objets liés à la vie rurale d’un temps passé + Ateliers « Je mets la main à la pâte ». Nous dégusterons vos réalisations sur place.

30 Résidence Les Prés Courys

Allaire 56350 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2023-12-20 par Morbihan Tourisme