Les Fourberies de Scapin – Muriel Mayette-Holtz 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 27 mars 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

C’est la plus italienne des farces de Molière. Et l’un des classiques les plus célèbres de notre répertoire. Une pièce que Muriel Mayette-Holtz extirpe de son XVIIe siècle….

2024-03-27 fin : 2024-03-29 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s the most Italian of Molière’s farces. And one of the most famous classics in our repertoire. A play that Muriel Mayette-Holtz takes out of her 17th century…

Es la más italiana de las farsas de Molière. Y uno de los clásicos más famosos de nuestro repertorio. Una obra que Muriel Mayette-Holtz ha sacado del siglo XVII…

Es ist die italienischste aller Farcen von Molière. Und einer der berühmtesten Klassiker unseres Repertoires. Ein Stück, das Muriel Mayette-Holtz aus ihrem 17. Jahrhundert herausholt…

Mise à jour le 2023-07-07 par Ville de Marseille