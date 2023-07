Du bonheur de donner – Bertolt Brecht – Ariane Ascaride – David Venitucci 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 21 mars 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

En duo avec l’accordéoniste David Venitucci, Ariane Ascaride nous donne à entendre les mots et l’humanité de Bertolt Brecht..

2024-03-21 20:00:00 fin : 2024-03-23 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In a duet with accordionist David Venitucci, Ariane Ascaride brings us the words and humanity of Bertolt Brecht.

En dúo con el acordeonista David Venitucci, Ariane Ascaride nos trae las palabras y la humanidad de Bertolt Brecht.

Im Duett mit dem Akkordeonisten David Venitucci lässt Ariane Ascaride uns die Worte und die Menschlichkeit von Bertolt Brecht hören.

Mise à jour le 2023-07-07 par Ville de Marseille