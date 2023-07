Mozart & la pluie – Robin Renucci/Christian Bobin 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 19 février 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Entre réflexion et confession, les mots de Christian Bobin dits par Robin Renucci dialoguent avec la musique que le poète aimait tant..

2024-02-19 20:00:00 fin : 2024-02-19 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Between reflection and confession, Christian Bobin’s words read by Robin Renucci converse with the music the poet loved so much.

Entre la reflexión y la confesión, las palabras de Christian Bobin leídas por Robin Renucci dialogan con la música que tanto amaba el poeta.

Zwischen Reflexion und Bekenntnis treten die Worte Christian Bobins, gesprochen von Robin Renucci, in einen Dialog mit der Musik, die der Dichter so sehr liebte.

