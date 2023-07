Le diner chez les français de VGE – Comédie culinaire et politique 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 30 janvier 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Avec intelligence et humour, ce spectacle rappelle le théâtre à sa grande vocation politique : nous interpeller sur notre rapport au pouvoir et à ses représentations..

2024-01-30 fin : 2024-02-03 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With intelligence and humor, this show reminds theater of its great political vocation: to question our relationship with power and its representations.

Con inteligencia y humor, este espectáculo recuerda al teatro su gran vocación política: interpelarnos sobre nuestra relación con el poder y sus representaciones.

Mit Intelligenz und Humor erinnert diese Aufführung das Theater an seine große politische Berufung: uns über unsere Beziehung zur Macht und ihren Darstellungen zu befragen.

