Blanc carotte – Claire Parma 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 27 janvier 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Blanc Carotte est composé d’un récit parfaitement adapté aux tout-petits, de chansons, de comptines traditionnelles et originales.. Enfants

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Blanc Carotte features a story perfectly suited to toddlers, as well as songs and traditional and original nursery rhymes.

Blanc Carotte presenta una historia perfectamente adaptada a los niños pequeños, así como canciones y rimas tradicionales y originales.

Blanc Carotte besteht aus einer Erzählung, die perfekt auf Kleinkinder abgestimmt ist, Liedern, traditionellen und originellen Reimen.

Mise à jour le 2023-07-05 par Ville de Marseille