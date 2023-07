Nous – François Cervantes – Cie L’entreprise 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 16 janvier 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

François Cervantes réunit sur scène une centaine de personnages inspirés de rencontres réelles, pour éclairer la vie sous le signe du lien…

2024-01-16 fin : 2024-01-27

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



François Cervantes brings to the stage a hundred characters inspired by real-life encounters, to shed light on life under the sign of the link…

François Cervantes reúne en escena a un centenar de personajes inspirados en encuentros reales, para arrojar luz sobre la vida bajo el signo del eslabón…

François Cervantes versammelt auf der Bühne hundert Charaktere, die von realen Begegnungen inspiriert sind, um das Leben unter dem Zeichen der Verbundenheit zu beleuchten…

