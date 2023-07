Hélène après le chute – Simon Abkarian 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 19 décembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Après la profusion scénique de sa précédente création, Électre des bas-fonds, Simon Abkarian met ici en scène un corps à corps. Il n’y a plus de chœur, mais deux solitudes.

2023-12-19 fin : 2023-12-22 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After the scenic profusion of his previous creation, Électre des bas-fonds, Simon Abkarian here stages a corps à corps. No longer a heart, but two solitudes

Tras la profusión escénica de su obra anterior, Électre des bas-fonds, Simon Abkarian escenifica aquí un encuentro cuerpo a cuerpo. Ya no hay un corazón, sino dos soledades

Nach der szenischen Fülle seiner vorherigen Kreation, Électre des bas-fonds, inszeniert Simon Abkarian hier einen Körper an Körper. Es gibt keinen Ch?ur mehr, sondern zwei Einsamkeiten

