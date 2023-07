Hansel et Gretel – Collectif Ubic 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 16 décembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le conte des frères Grimm revisité dans un spectacle de théâtre musical poétique et déjanté qui joue avec les mots et les sons !. Enfants

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Grimm brothers’ tale revisited in a poetic, wacky musical theater show that plays with words and sounds!

El cuento de los hermanos Grimm revisitado en un poético y alocado espectáculo de teatro musical que juega con las palabras y los sonidos

Das Märchen der Brüder Grimm neu interpretiert in einer poetischen und verrückten Musiktheateraufführung, die mit Worten und Klängen spielt!

