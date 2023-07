Diari d’Amore – Nanni Moretti 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 15 décembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

À soixante-dix ans, auréolé de nombreux prix internationaux, Nanni Moretti pose la caméra pour mettre en scène cinq comédiennes et comédiens dans deux pièces écrites par une autrice qui lui est chère..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

At the age of seventy, Nanni Moretti, the recipient of numerous international awards, puts down the camera to direct five actors in two plays written by an author close to his heart.

El septuagenario Nanni Moretti, galardonado con numerosos premios internacionales, se pone ante la cámara para dirigir a cinco actores en dos obras escritas por un autor muy cercano a su corazón.

Mit siebzig Jahren und zahlreichen internationalen Preisen im Gepäck legt Nanni Moretti die Kamera beiseite, um fünf Schauspielerinnen und Schauspieler in zwei Stücken zu inszenieren, die von einer Autorin geschrieben wurden, die ihm sehr am Herzen liegt.

Mise à jour le 2023-07-05 par Ville de Marseille