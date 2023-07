Jean- Claude Pennetier – Les musiques de sa vie 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 4 décembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Avec une grande puissance évocatrice, Louise Vignaud nous plonge dans l’histoire d’un trou noir, celui de la nuit du 17 octobre 1961, une nuit de massacre où des manifestantes et manifestants algériens ont disparu à Paris..

2023-12-04 20:00:00 fin : 2023-12-04 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With great evocative power, Louise Vignaud plunges us into the story of a black hole, that of the night of October 17, 1961, a night of massacre when Algerian demonstrators disappeared in Paris.

Louise Vignaud nos sumerge en la historia de un agujero negro, el de la noche del 17 de octubre de 1961, una noche de masacre en la que los manifestantes argelinos desaparecieron en París.

Mit großer suggestiver Kraft lässt uns Louise Vignaud in die Geschichte eines schwarzen Lochs eintauchen, die Geschichte der Nacht des 17. Oktober 1961, einer Nacht des Massakers, in der algerische Demonstranten und Demonstrantinnen in Paris verschwanden.

