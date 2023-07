Le tiroir à histoires – François Godard 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 2 décembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Des vieux tout miteux et des barbes bleues, des marins sereins et des galopins, et en cherchant bien, on peut même trouver une porte qui ne mène à rien. Mais dans mon tiroir, c’est mal rangé. Qui veut m’aider ?. Enfants

2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dingy old men and blue-beards, serene sailors and gallopers, and if you look hard enough, you can even find a door that leads to nothing. But in my drawer, it’s all misplaced. Who wants to help me?

Viejos cochambrosos y barbas azules, marineros serenos y embobados, y si buscas bien, hasta puedes encontrar una puerta que no lleva a nada. Pero mi cajón es un desastre. ¿Quién quiere ayudarme?

Schäbige alte Männer und blaue Bärte, heitere Matrosen und kleine Kinder, und wenn man gut sucht, kann man sogar eine Tür finden, die ins Nichts führt. Aber in meiner Schublade ist es unordentlich. Wer will mir helfen?

