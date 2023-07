Suzanne aux oiseaux – Cie Scopitone 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 8 novembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Manipulant avec virtuosité deux marionnettes à taille humaine, Emma Lloyd donne vie à la plus émouvante des rencontres entre une vieille dame et un jeune migrant, qui vont se lier d’amitié.. Enfants

La Criée – Théâtre National de Marseille

Handling two life-size puppets with virtuosity, Emma Lloyd brings to life the most moving of encounters between an old lady and a young migrant, who strike up a friendship.

Manejando con virtuosismo dos marionetas de tamaño natural, Emma Lloyd da vida al más conmovedor de los encuentros entre una anciana y un joven emigrante, que entablan amistad.

Emma Lloyd, die virtuos mit zwei menschengroßen Puppen umgeht, erweckt die bewegendste aller Begegnungen zwischen einer alten Dame und einem jungen Migranten zum Leben, die sich anfreunden werden.

