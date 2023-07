À la paix – Robin Renucci 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 8 novembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans la langue joyeusement irrévérencieuse d’un Aristophane qui se serait téléporté sur la Canebière aujourd’hui, Robin Renucci adapte, avec la complicité de l’auteur marseillais Serge Valletti, La Paix du célèbre poète comique grec..

2023-11-08 fin : 2023-11-10 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the joyously irreverent language of an Aristophanes who would have teleported to the Canebière today, Robin Renucci adapts La Paix by the famous Greek comic poet, in collaboration with Marseilles-based author Serge Valletti.

En el lenguaje alegremente irreverente de un Aristófanes que hoy se habría teletransportado a la Canebière, Robin Renucci adapta La Paix del célebre poeta cómico griego, en colaboración con el dramaturgo marsellés Serge Valletti.

In der fröhlich-respektlosen Sprache eines Aristophanes, der sich heute auf die Canebière gebeamt hätte, adaptiert Robin Renucci mit der Hilfe des Marseiller Autors Serge Valletti den Frieden des berühmten griechischen Komödiendichters.

