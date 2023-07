Antichambre – Stereotopik 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 3 novembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Le tandem Stereoptik poursuit son aventure poétique, plastique et musicale avec Antichambre, un film d’animation construit presque en direct sous le regard émerveillé du public..

The Stereoptik duo continue their poetic, visual and musical adventure with Antichambre, an animated film made almost live in front of an amazed audience.

Stereoptik prosigue su aventura poética, visual y musical con Antichambre, una película de animación realizada casi en directo ante un público asombrado.

Das Tandem Stereoptik setzt sein poetisches, plastisches und musikalisches Abenteuer mit Antichambre fort, einem Animationsfilm, der fast live vor den Augen des staunenden Publikums gebaut wird.

