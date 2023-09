Soirée inaugurale : neurosciences et liberté – de la molécule à la conscience et au libre arbitre 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 16 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Conférence inaugurale de Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste, professeur émérite au Collège de France et à l’Institut Pasteur, prix mondial des sciences Albert Einstein 2018, suivi d’un échange avec François L’Yvonnet, philosophe..

2023-10-16 19:00:00

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Inaugural lecture by Jean-Pierre Changeux, neurobiologist, Professor Emeritus at the Collège de France and Institut Pasteur, Albert Einstein World Science Prize 2018, followed by an exchange with François L?Yvonnet, philosopher.

Conferencia inaugural de Jean-Pierre Changeux, neurobiólogo, profesor emérito del Collège de France y del Instituto Pasteur, Premio Mundial de la Ciencia Albert Einstein 2018, seguida de un debate con François L’Yvonnet, filósofo.

Eröffnungsvortrag von Jean-Pierre Changeux, Neurobiologe, emeritierter Professor am Collège de France und am Institut Pasteur, Albert Einstein Weltpreis für Wissenschaft 2018, gefolgt von einem Gespräch mit François L?Yvonnet, Philosoph.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille