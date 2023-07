Art. XIII – Compagnie Non Nova / Phia Ménard 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 6 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Phia Ménard interroge la frontière, nos frontières, et notre capacité à les franchir..

2023-10-06 21:00:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Phia Ménard questions borders, our borders, and our ability to cross them.

Phia Ménard cuestiona la frontera, nuestras fronteras y nuestra capacidad para cruzarlas.

Phia Ménard hinterfragt die Grenze, unsere Grenzen und unsere Fähigkeit, sie zu überschreiten.

