Je suis une fille sans histoire – Alice Zeniter 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 26 septembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans ce seule en scène en forme de conférence littéraire, Alice Zeniter joue son propre rôle : celui d’une écrivaine qui s’adresse à un public de théâtre pour méditer avec lui sur ce qu’est une fiction..

2023-09-26 fin : 2023-09-29 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In this one-woman show in the form of a literary conference, Alice Zeniter plays her own role: that of a writer addressing a theater audience to meditate with them on what fiction is.

En este espectáculo unipersonal en forma de conferencia literaria, Alice Zeniter se interpreta a sí misma: una escritora que se dirige al público de un teatro para reflexionar con él sobre qué es la ficción.

In dieser Inszenierung in Form einer literarischen Konferenz spielt Alice Zeniter ihre eigene Rolle: die einer Schriftstellerin, die sich an ein Theaterpublikum wendet, um mit ihm darüber nachzudenken, was eine Fiktion ist.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ville de Marseille