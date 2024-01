Le Médecin volant et Racines par La Troupe Les Baladins de la Lune 30 quai de Léon Landerneau, dimanche 21 janvier 2024.

Landerneau Finistère

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

L’association Bam Bretagne vous propose en partenariat avec la troupe de théâtre Landernéenne Les Baladins de la Lune 2 spectacles : Le Médecin volant de Molière et Racines (création originale de la troupe).

Dans cette pièce, Molière nous divertit comme à son habitude, en faisant la satire des mariages arrangés, de l’avarice peu scrupuleuse des pères. Il n’oublie pas la critique des médecins de l’époque et des avocats pour leurs manières et leur pédanterie. Humour, musique et chant vous transporteront au siècle de Louis XIV à travers bon nombre de facéties !

30 quai de Léon Le Family

Landerneau 29800 Finistère Bretagne



