Élorn Danse Passion fait son festival ! #2 30 quai de Léon Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Landerneau Élorn Danse Passion fait son festival ! #2 30 quai de Léon Landerneau, 20 janvier 2024, Landerneau. Landerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 12:00:00

fin : 2024-01-20 22:00:00 . L’association Élorn Danse Passion est fière de vous présenter la 2ème édition de son festival de danse !

Une dizaine de stages dès 12h (valse lente, boogaloo, rock, west coast swing, bachata, rueda, mambo, tango argentin…) et soirée dansante à 20H00 ! .

30 quai de Léon Le Family

Landerneau 29800 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19 par OT LANDERNEAU – DAOULAS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Landerneau Autres Code postal 29800 Lieu 30 quai de Léon Adresse 30 quai de Léon Le Family Ville Landerneau Departement Finistère Lieu Ville 30 quai de Léon Landerneau Latitude 48.4489873 Longitude -4.254874 latitude longitude 48.4489873;-4.254874

30 quai de Léon Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/