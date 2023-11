Soirée blind test 30 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère, 5 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Un Blind Test autour d’une raviole , ça vous dit ????

La Raviolista organise sa première soirée le mardi 5 Décembre à partir de 19H30.



Soirée BLIND TEST à l’image de la Raviolista : Familiale, amicale , sans chichis mais de qualité !.

2023-12-05 19:30:00

30 Place Maurice Faure La Raviolista

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



How about a raviole blind test? ????

La Raviolista is organizing its first party on Tuesday December 5, starting at 7:30 pm.



A BLIND TEST evening in the image of La Raviolista: family-friendly, with no fuss but quality!

¿Le gustaría participar en una prueba a ciegas de raviolis? ????

La Raviolista celebra su primera fiesta el martes 5 de diciembre a partir de las 19.30 h.



Una velada de PRUEBA A CIEGAS a imagen y semejanza de La Raviolista: ¡familiar, sin complicaciones pero de calidad!

Ein Blindtest rund um eine Raviole, das klingt gut ????

La Raviolista organisiert seinen ersten Abend am Dienstag, den 5. Dezember ab 19:30 Uhr.



Der BLIND TEST-Abend ist ganz nach dem Vorbild der Raviolista: familiär, freundlich, ohne Schnickschnack, aber mit Qualität!

