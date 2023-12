La Patinoire de Noël à Saint-Sulpice-et-Cameyrac 30 Place Maucaillou Saint-Sulpice-et-Cameyrac, 3 décembre 2023, Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

Saint-Sulpice-et-Cameyrac,Gironde

Profitez de la patinoire de Noël pour vous amuser et glisser en famille..

2023-12-16 fin : 2023-12-30 . EUR.

30 Place Maucaillou Salle des Sports

Saint-Sulpice-et-Cameyrac 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of the Christmas skating rink to have fun and slide with your family.

Aproveche la pista de patinaje navideña para divertirse y deslizarse en familia.

Nutzen Sie die Weihnachtseisbahn, um mit der ganzen Familie Spaß zu haben und zu rutschen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers