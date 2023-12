Marché de Noël 30 Place Maucaillou Saint-Sulpice-et-Cameyrac, 4 décembre 2023, Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

Saint-Sulpice-et-Cameyrac,Gironde

La magie de Noël revient animer la commune pour une journée féerique et festive. Venez flâner pour trouver quelques idées cadeau ou bien déguster des spécialités de Noël, décorer le sapin (animation prévue à 16 h) ou encore faire une balade à poney..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. EUR.

30 Place Maucaillou Salle des sports

Saint-Sulpice-et-Cameyrac 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The magic of Christmas is back in town for a magical, festive day. Come and browse for gift ideas, sample Christmas specialities, decorate the tree (animation at 4pm) or take a pony ride.

La magia de la Navidad vuelve a animar la ciudad en una jornada mágica y festiva. Pasee y encuentre ideas para regalar o deguste especialidades navideñas, decore el árbol de Navidad (espectáculo a las 16:00) o dé un paseo en poni.

Der Weihnachtszauber kehrt zurück, um die Gemeinde für einen märchenhaften und festlichen Tag zu beleben. Bummeln Sie durch die Straßen, um Geschenkideen zu finden, Weihnachtsspezialitäten zu probieren, den Baum zu schmücken (Animation um 16 Uhr) oder auf einem Pony zu reiten.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers