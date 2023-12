La restauration de livres anciens 30 place du Foirail Orthez, 30 mars 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

En 1999, Nathalie et Christophe ont repris un atelier de reliure fondé en 1862. La médiathèque leur a confié en 2022 les trois ouvrages plus anciens de ses collections : « Les fors et coutumes de Béarn », « L’Avant victorieux » et « Priviledges et reclamens du pays de Bearn » . Endommagés par le temps et les manipulations, ces livres nécessitaient des soins particuliers pour pouvoir être de nouveau exposés au public. Une rencontre avec les relieurs qui les ont restaurés..

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



