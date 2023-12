Spectacle poétique : Poésie de printemps surprise 30 place du Foirail Orthez Catégories d’Évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques Spectacle poétique : Poésie de printemps surprise 30 place du Foirail Orthez, 23 mars 2024, Orthez. Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 16:00:00 Par la Cie l’Oiseau Tonnerre.

Dans le cadre du printemps des poètes..

Par la Cie l’Oiseau Tonnerre.

Dans le cadre du printemps des poètes.

Par la Cie l’Oiseau Tonnerre.

Dans le cadre du printemps des poètes. EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-15 par OT Coeur de Béarn Détails Catégories d’Évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64300 Lieu 30 place du Foirail Adresse 30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis Ville Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 30 place du Foirail Orthez Latitude 43.48935 Longitude -0.76962 latitude longitude 43.48935;-0.76962

30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/