Atelier d’écriture poétique 30 place du Foirail Orthez, 9 mars 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

À l’occasion du Printemps des Poètes, Valérie Lemerre Charlot vous invite à un atelier d’écriture poétique, accessible à

tous, dans le partage et la gourmandise des mots ! Il se déclinera autour de trois axes : une création individuelle, une

création collective et une restitution du travail effectué. L’atelier ne demande aucun prérequis et se déroule de façon

studieuse mais ludique..

À l’occasion du Printemps des Poètes, Valérie Lemerre Charlot vous invite à un atelier d’écriture poétique, accessible à

tous, dans le partage et la gourmandise des mots ! Il se déclinera autour de trois axes : une création individuelle, une

création collective et une restitution du travail effectué. L’atelier ne demande aucun prérequis et se déroule de façon

studieuse mais ludique.

À l’occasion du Printemps des Poètes, Valérie Lemerre Charlot vous invite à un atelier d’écriture poétique, accessible à

tous, dans le partage et la gourmandise des mots ! Il se déclinera autour de trois axes : une création individuelle, une

création collective et une restitution du travail effectué. L’atelier ne demande aucun prérequis et se déroule de façon

studieuse mais ludique.

EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Coeur de Béarn