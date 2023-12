Découverte de la réalité virtuelle 30 place du Foirail Orthez, 7 mars 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:00:00

fin : 2024-03-07 17:00:00

Animé par Stève Clouet et proposé en partenariat avec le CCAS dans le cadre du programme « Echanges ».

Venez-vous évader grâce aux balades virtuelles. Voir la mer, la montagne ou des lieux exotiques, visiter des musées ou explorer l’espace… Pendant que les participants attendent leur tour, un grand écran sera installé pour que tous profitent des contenus du casque..

Animé par Stève Clouet et proposé en partenariat avec le CCAS dans le cadre du programme « Echanges ».

Venez-vous évader grâce aux balades virtuelles. Voir la mer, la montagne ou des lieux exotiques, visiter des musées ou explorer l’espace… Pendant que les participants attendent leur tour, un grand écran sera installé pour que tous profitent des contenus du casque.

Animé par Stève Clouet et proposé en partenariat avec le CCAS dans le cadre du programme « Echanges ».

Venez-vous évader grâce aux balades virtuelles. Voir la mer, la montagne ou des lieux exotiques, visiter des musées ou explorer l’espace… Pendant que les participants attendent leur tour, un grand écran sera installé pour que tous profitent des contenus du casque.

EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Coeur de Béarn