Semaine micro-folie 30 place du Foirail Orthez, 28 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-03-01 17:00:00

Envies de découvertes ? La Micro-Folie Lacq- Orthez est une offre culturelle proposée en partenariat avec le ministère de la Culture et la Cité des Sciences de La Villette. Le Musée numérique vous donne accès à une galerie numérique ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art, l’histoire et les sciences..

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



