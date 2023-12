Après-midi jeux 30 place du Foirail Orthez, 17 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

Venez vous amuser, jouer et apprendre des nouveaux jeux de société. Oubliez le Monopoly, le Uno, et les heures de

lecture de règles mal traduites !

Bordagame sera à la médiathèque pour vous présenter des jeux de société modernes à faire en famille, avec les

enfants ou entre amis, vous orienter et jouer, selon vos envies. Rendez-vous donc pour passer un bon moment ludique..

EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Coeur de Béarn