Les histoires du tapis rouge 30 place du Foirail Orthez, 10 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10 15:45:00

Les livres, c’est aussi pour les bébés et pour cela la médiathèque déroule son tapis préféré!

Elle invite les petits et leurs accom­pagnants (assistantes maternelles, par­ents ou grand-partents…) à vivre ensem­ble un moment autour des livres pour la petite enfance: albums, comptines, petites histoires, le tout raconté par les bibliothécaires, à partager sur un tapis rouge..

EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



