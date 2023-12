Le game play et la narration 30 place du Foirail Orthez, 3 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03 16:30:00

Nous adorons nous raconter des histoires.

Alors quand le jeu vidéo nous promet d’être acteur ou actrice du récit, les attentes d’immersion fictionnelles sont

grandes. Au cours de son évolution, le jeu vidéo a beaucoup enrichi et complexifié sa narration. Mais quels sont les moyens développés par ce médium pour nous faire vivre des histoires et des émotions fortes ?

Le domaine du Narrative Design va pouvoir nous éclaircir sur cette question..

EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15