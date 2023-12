Spectacle : Le chapoto 30 place du Foirail Orthez, 2 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 10:30:00

fin : 2024-02-02 10:55:00

Avec la Cie Bachi-Bouzouk.

Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à la fantaisie. Un délicieux instant de spectacle ! On est d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE.

Et puis il trouve un nez…

Petit théâtre d’objets avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes…Les objets vont s’animer pour vous proposer une représentation de cirque… un peu décalée certes, mais impressionnante tout de même !.

Avec la Cie Bachi-Bouzouk.

Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à la fantaisie. Un délicieux instant de spectacle ! On est d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE.

Et puis il trouve un nez…

Petit théâtre d’objets avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes…Les objets vont s’animer pour vous proposer une représentation de cirque… un peu décalée certes, mais impressionnante tout de même !

Avec la Cie Bachi-Bouzouk.

Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à la fantaisie. Un délicieux instant de spectacle ! On est d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE.

Et puis il trouve un nez…

Petit théâtre d’objets avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes…Les objets vont s’animer pour vous proposer une représentation de cirque… un peu décalée certes, mais impressionnante tout de même !

EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Coeur de Béarn