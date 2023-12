Atelier : A la découverte du numérique responsable 30 place du Foirail Orthez, 27 janvier 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27 16:30:00

Travail, loisirs, information : le numérique est rapidement devenu un élément indispensable de notre quotidien.

Cette transformation digitale accélérée est à l’origine d’impacts nocifs pour l’environnement.

En effet, bien qu’à première vue immatériel, le digital est en réalité l’une des premières sources de pollution mondiale.

Le développement du « numérique responsable » constitue donc une priorité. Découvrez-le dans cet atelier-conférence simple et ludique !.

EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Coeur de Béarn