Conférence : Comment la géologie a fondé la ville d’Orthez 30 place du Foirail Orthez, 13 janvier 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 15:00:00

fin : 2024-01-13 16:00:00

Proposé par l’association Histoire et Patrimoine en Pays d’Orthez.

Ce n’est pas une révélation : c’est le passage des eaux du Gave qui a déterminé l’emplacement de la ville primitive d’Orthez.

Mais pourquoi ici mieux qu’ailleurs ?

Pourquoi le train passera-t-il là et pas ailleurs ? Il y a ici une combinaison de forces naturelles et de volontés humaines !.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



