Noël Jazz 30 place du Foirail Orthez, 16 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Entre standards de jazz et compositions, Josserand Poumès et Hugo Doppler présenteront un répertoire pensé pour

l’occasion. Venez swinguer avec eux !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Between jazz standards and compositions, Josserand Poumès and Hugo Doppler will present a repertoire designed especially for the occasion

for the occasion. Come and swing with them!

Entre estándares de jazz y composiciones, Josserand Poumès y Hugo Doppler presentarán un repertorio diseñado especialmente para la ocasión

para la ocasión. ¡Venga a bailar swing con ellos!

Zwischen Jazzstandards und Kompositionen präsentieren Josserand Poumès und Hugo Doppler ein Repertoire, das speziell für diesen Anlass zusammengestellt wurde

für diesen Anlass zusammengestellt. Swingen Sie mit ihnen!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn