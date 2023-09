Après-midi jeux 30 place du Foirail Orthez, 9 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Bordagame sera à la médiathèque pour vous présenter des jeux de société modernes à faire en famille, avec les enfants ou entre amis, vous orienter et jouer, selon vos envies. Rendez-vous donc pour passer un bon moment ludique..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bordagame will be at the mediatheque to introduce you to modern board games to play with your family, children or friends, and to guide you in your choice of games. We look forward to seeing you there for a fun-filled time.

Bordagame estará en la biblioteca multimedia para mostrarte juegos de mesa modernos para jugar con tu familia, tus hijos o tus amigos, y para darte toda la información que necesites para jugar a los juegos que quieras. Esperamos verle allí para pasar un rato estupendo.

Bordagame wird in der Mediathek sein, um Ihnen moderne Gesellschaftsspiele vorzustellen, die Sie mit der Familie, den Kindern oder mit Freunden spielen können, um sich zu orientieren und nach Lust und Laune zu spielen. Treffen Sie sich also, um einen schönen spielerischen Moment zu verbringen.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn