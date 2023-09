Atelier : Inventons nos vies à bas carbone 30 place du Foirail Orthez, 25 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

L’atelier propose des réponses à partir d’un dispositif original, visuel, intuitif et lowtech.

Ce temps fort en groupe nous amène à construire des solutions et des imaginaires positifs.

Les cartes présentées permettent en peu de temps de découvrir les ordres de grandeur liés aux réalités du quotidien

(alimentation, transport, logement…), et imaginer ensemble des actions nécessaires, possibles et désirables, en faveur de la limitation du réchauffement climatique..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:30:00. EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The workshop proposes answers using an original, visual, intuitive and low-tech device.

It’s a great opportunity for groups to build solutions and positive imaginations.

In just a few minutes, the maps presented enable us to discover the orders of magnitude linked to everyday realities (food, transport, housing, etc.), and to imagine the future

(food, transport, housing, etc.), and imagine together the necessary, possible and desirable actions to limit global warming.

El taller ofrece respuestas mediante un dispositivo original, visual, intuitivo y de baja tecnología.

En grupo, podemos construir soluciones e imaginaciones positivas.

Los mapas presentados permiten descubrir en poco tiempo los órdenes de magnitud ligados a las realidades de la vida cotidiana (alimentación, transporte, vivienda, etc.), e imaginar el futuro

(alimentación, transporte, vivienda, etc.), y trabajar juntos para idear acciones necesarias, posibles y deseables para limitar el calentamiento global.

Der Workshop bietet Antworten auf der Grundlage eines originellen, visuellen, intuitiven und Lowtech-Geräts.

Diese intensive Zeit in der Gruppe führt uns dazu, Lösungen und positive Vorstellungswelten aufzubauen.

Die präsentierten Karten ermöglichen es, in kurzer Zeit die Größenordnungen zu entdecken, die mit den Realitäten des Alltags verbunden sind

(Ernährung, Transport, Wohnen?), und sich gemeinsam notwendige, mögliche und wünschenswerte Maßnahmen zur Begrenzung der Klimaerwärmung ausdenken.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn