Défi Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard 30 place du Foirail Orthez, 22 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Apprentis sorciers et sorcières, très chers Moldus, la médiathèque vous met au défi de réussir le jeu Hogwarts Legacy.

Vous incarnez un seul sorcier, tout le monde s’aide à finir l’aventure. Chacun prend le relais de la partie en cours.

Et pour agrémenter le tout, nous vous proposons des projections surprises de films de magie à la médiathèque.

A vos baguettes !.

2023-11-22 fin : 2023-12-30 17:00:00. EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Apprentice wizards and witches, dear Muggles, the media library challenges you to complete the Hogwarts Legacy game.

You play as a single wizard, with everyone helping each other to complete the adventure. Everyone takes over the game in progress.

And to round things off, there will be surprise screenings of magic films at the mediatheque.

Grab your wands!

Aprendices de magos y brujas, queridos muggles, la mediateca os reta a completar el juego El legado de Hogwarts.

Juegas como un solo mago, y todos se ayudan mutuamente para completar la aventura. Todos se hacen cargo del juego en curso.

Y por si fuera poco, habrá proyecciones sorpresa de películas mágicas en la mediateca.

Así que coge tu varita mágica

Zauberlehrlinge und Hexen, liebe Muggel, die Mediathek fordert dich heraus, das Spiel Hogwarts Legacy zu bestehen.

Sie spielen einen einzelnen Zauberer, alle helfen sich gegenseitig, das Abenteuer zu beenden. Jeder übernimmt die Aufgabe des aktuellen Spiels.

Um das Ganze abzurunden, bieten wir Ihnen Überraschungsvorführungen von Zauberfilmen in der Mediathek an.

Ran an die Zauberstäbe!

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Coeur de Béarn