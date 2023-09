Pixel Play : L’univers Harry Potter dans le jeu vidéo 30 place du Foirail Orthez, 18 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Avec Hervé Tourneur.

Fort de son succès littéraire puis cinématographique, il n’aura pas fallu longtemps pour que le sorcier britannique le plus

célèbre accède à nos consoles.

Ainsi, ce sont plusieurs générations de joueurs, et de machines, qui vont connaître ses aventures, sur plus de vingt ans.

Levez vos manettes, bienvenue à Hogwarts !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:00:00. EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Hervé Tourneur.

On the strength of his literary and cinematic success, it wasn’t long before Britain’s most famous sorcerer

to our consoles.

As a result, several generations of gamers – and machines – will experience his adventures, over more than twenty years.

Raise your joysticks and welcome to Hogwarts!

Con Hervé Tourneur.

A lomos de su éxito literario y cinematográfico, el mago británico más famoso no tardó en llegar a nuestras consolas

a nuestras consolas.

Como resultado, varias generaciones de jugadores, y máquinas, vivirán sus aventuras a lo largo de más de veinte años.

Coged vuestros mandos y ¡bienvenidos a Hogwarts!

Mit Hervé Tourneur.

Nach seinem literarischen und filmischen Erfolg war es nur eine Frage der Zeit, bis der größte britische Zauberer auf der Welt, der

auf unsere Konsolen gelangt.

Mehrere Generationen von Spielern und Maschinen werden seine Abenteuer über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren erleben.

Hoch die Controller, willkommen in Hogwarts!

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Coeur de Béarn