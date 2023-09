Spectacle théâtral et musical en langue des signes : Aka 30 place du Foirail Orthez, 9 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Par la Cie Le bruit de silence.

Aka, c’est peut-être cette tortue millénaire qui porte le monde sur sa carapace, ou bien les premières syllabes que prononce cette petite fille gourmande de sensations et d’histoires à voir, entendre ou lire dans les traces que porte la nature environnante.

Des cailloux qui parlent, des lames de xylophone, de l’eau, un hang qui ressemble drôlement à une tortue… pour raconter la naissance du monde et celle du langage..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Cie Le bruit de silence.

Aka may be the thousand-year-old turtle that carries the world on its shell, or it may be the first syllables uttered by this little girl who craves sensations and stories to be seen, heard or read in the traces left by the surrounding nature.

Talking pebbles, xylophone blades, water, a hang that looks an awful lot like a turtle? to tell the story of the birth of the world and the birth of language.

Por la Cie Le bruit de silence.

Aka puede ser la tortuga milenaria que lleva el mundo en su caparazón, o pueden ser las primeras sílabas pronunciadas por esta niña que ansía sensaciones e historias que ver, oír o leer en las huellas que deja la naturaleza circundante.

Guijarros parlantes, láminas de xilófono, agua, una percha que se parece muchísimo a una tortuga… todos ellos cuentan la historia del nacimiento del mundo y del nacimiento del lenguaje.

Von der Cie Le bruit de silence.

Aka ist vielleicht die tausendjährige Schildkröte, die die Welt auf ihrem Panzer trägt, oder die ersten Silben, die dieses kleine Mädchen ausspricht, das nach Eindrücken und Geschichten giert, die es sehen, hören oder in den Spuren der umgebenden Natur lesen kann.

Sprechende Steine, Xylophonblätter, Wasser, ein Hang, der einer Schildkröte sehr ähnlich sieht… um von der Entstehung der Welt und der Sprache zu erzählen.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Coeur de Béarn