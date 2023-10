Festival du jeu vidéo : Le Labyrinthe mystère 30 place du Foirail Orthez, 25 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

En équipe, essayez de sortir du Labyrinthe mystère créé dans Minetest !

Attention : pas de manettes ! Pour se déplacer il faudra vous toucher les mains !.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:00:00. EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As a team, try to get out of the Mystery Maze created in Minetest!

Warning: no joysticks! You’ll have to touch your hands to move!

En equipo, ¡intentad encontrar la salida del misterioso laberinto creado en Minetest!

Atención: ¡nada de joysticks! ¡Tendrás que tocarte las manos para moverte!

Versucht als Team, aus dem geheimnisvollen Labyrinth zu entkommen, das in Minetest erstellt wurde!

Achtung: Es gibt keine Controller! Um sich fortzubewegen, müsst ihr euch mit den Händen berühren!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coeur de Béarn