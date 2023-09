Jeu coopératif sur Minetest 30 place du Foirail Orthez, 25 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Proposé dans le cadre du festival du Jeu Vidéo organisé par la Communauté de Communes Lacq-Orthez (du 18 au 28 octobre 2023).

Tester, jouer, plonger dans des paysages grandioses … les casques à réalité virtuelle ne vous laisseront pas indifférents.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:30:00. EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Offered as part of the Video Game Festival organized by the Lacq-Orthez Community of Communes (October 18-28, 2023).

Test, play and immerse yourself in awe-inspiring landscapes? virtual reality headsets will leave you breathless!

En el marco del Festival de Videojuegos organizado por la Mancomunidad de Municipios de Lacq-Orthez (18-28 de octubre de 2023).

Probar, jugar y sumergirse en paisajes impresionantes… los cascos de realidad virtual no dejarán indiferente a nadie

Angeboten im Rahmen des von der Communauté de Communes Lacq-Orthez organisierten Videospiel-Festivals (18. bis 28. Oktober 2023).

Testen, spielen, in grandiose Landschaften eintauchen… die Helme der virtuellen Realität werden Sie nicht gleichgültig lassen

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Coeur de Béarn