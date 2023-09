Rencontre-Conférence – Per Noste : Qu’es aquò ? 30 place du Foirail Orthez, 21 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Depuis plus de soixante ans maintenant, Per Noste oeuvre à la défense et à la promotion de la langue gasconne. Mais

savez-vous comment fonctionne et travaille cette association orthézienne qui est à la fois une maison d’édition et une librairie ?

Savez-vous quels types d’ouvrages offre son catalogue ? Deux de ses membres Elise et Konrad Harrer vous proposent une rencontre pour vous l’expliquer et pour vous présenter plus particulièrement les livres dont eux-mêmes sont les auteurs ou les traducteurs..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:50:00. EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For over sixty years now, Per Noste has been working to defend and promote the Gascon language. But

do you know how this Orthézienne association, which is both a publishing house and a bookshop, works?

Do you know what types of books it offers? Two of its members, Elise and Konrad Harrer, would like to invite you to a meeting to explain this to you, and to present the books they themselves have written or translated.

Desde hace más de sesenta años, Per Noste trabaja en la defensa y promoción de la lengua gascona. Pero

¿sabe cómo funciona esta asociación ortiziana, que es a la vez editorial y librería?

¿Sabe qué tipo de libros ofrece? Dos de sus miembros, Elise y Konrad Harrer, le invitan a una reunión para explicárselo y acercarle los libros que ellos mismos han escrito o traducido.

Seit nunmehr über sechzig Jahren setzt sich Per Noste für die Verteidigung und Förderung der gascognischen Sprache ein. Aber

wissen Sie, wie dieser Verein aus Orthézienne, der gleichzeitig ein Verlag und eine Buchhandlung ist, funktioniert und arbeitet?

Wissen Sie, welche Arten von Büchern er anbietet? Zwei Mitglieder des Vereins, Elise und Konrad Harrer, laden Sie zu einem Treffen ein, um Ihnen dies zu erklären und Ihnen insbesondere die Bücher vorzustellen, deren Autoren oder Übersetzer sie selbst sind.

