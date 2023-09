Atelier : Sensibilisation au compostage – Le potager du futur 30 place du Foirail Orthez, 21 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Comment et où installer votre composteur ou lombricomposteur ? Comment en prendre soin, obtenir du compost de

qualité, éviter les nuisances et sortir des idées reçues ?

Tâchons de répondre à ces questions et de comprendre combien nos biodéchets du quotidien sont précieux et valorisables..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:20:00. EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



How and where to install your composter or worm compost bin? How to care for it, obtain quality compost

quality compost, avoid nuisance and get rid of preconceived ideas?

Let’s try to answer these questions and understand just how precious and valuable our everyday bio-waste is.

¿Cómo y dónde instalar su compostador o lombricompostador? ¿Cómo cuidarlo, obtener compost de calidad

compost de calidad, evitar molestias y deshacerse de ideas preconcebidas?

Intentemos responder a estas preguntas y comprender lo preciados y valiosos que son nuestros biorresiduos cotidianos.

Wie und wo sollten Sie Ihren Komposter oder Wurmkomposter aufstellen? Wie pflegen Sie ihn, erhalten Sie hochwertigen Kompost?

wie können Sie die Qualität Ihres Komposts verbessern, Belästigungen vermeiden und mit Vorurteilen aufräumen?

Versuchen wir, diese Fragen zu beantworten und zu verstehen, wie wertvoll und verwertbar unsere alltäglichen Bioabfälle sind.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn