Les histoires du tapis rouge 30 place du Foirail Orthez, 18 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Les livres, c’est aussi pour les bébés et pour cela la médiathèque déroule sont tapis préféré!

Elle invite les petits et leurs accom­pagnants (assistantes maternelles, par­ents ou grand-partents…) à vivre ensem­ble un moment autour des livres pour la petite enfance: albums, comptines, petites histoires, le tout raconté par les bibliothécaires, à partager sur un tapis rouge..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Books are also for babies and for that the media library unrolls its favorite carpet!

It invites the little ones and their companions (nursery assistants, parents or grandparents…) to live together a moment around books for the early childhood: albums, nursery rhymes, little stories, all told by the librarians, to share on a red carpet.

Los libros también son para los bebés y por eso la mediateca despliega su alfombra favorita

Invita a los más pequeños y a sus acompañantes (auxiliares de guardería, padres o abuelos…) a pasar un rato juntos en torno a libros para niños pequeños: álbumes, canciones infantiles, cuentos, todo ello narrado por bibliotecarios, que se compartirá en una alfombra roja.

Bücher sind auch für Babys da, und deshalb rollt die Mediathek ihren Lieblingsteppich aus!

Sie lädt die Kleinen und ihre Begleiter (Kindergärtnerinnen, Eltern oder Großeltern…) ein, gemeinsam einen Moment rund um Bücher für Kleinkinder zu erleben: Alben, Reime, kleine Geschichten, alles von den Bibliothekarinnen erzählt und auf einem roten Teppich geteilt.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Coeur de Béarn