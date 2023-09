Black Legends, le musical 30 place d’Italie Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Paris,Paris

Black Legends vous amène à la découverte de la musique afro-américaine. Sur scène, les 14 danseurs et 6 musiciens live retracent un siècle de musique afro-américaine à travers 37 tableaux mythiques qui résonnent avec l’Histoire, de Ray Charles à Beyonce..

2023-10-05 fin : 2023-01-28 . .

30 place d’Italie Le 13e Art

Paris 75013 Paris Île-de-France



Black Legends takes you on a journey of discovery of Afro-American music. On stage, the 14 dancers and 6 live musicians retrace a century of African-American music through 37 mythical tableaux that resonate with history, from Ray Charles to Beyonce.

Black Legends le lleva a un viaje de descubrimiento de la música afroamericana. En el escenario, los 14 bailarines y 6 músicos en directo recorren un siglo de música afroamericana a través de 37 cuadros míticos que resuenan en la historia, desde Ray Charles hasta Beyonce.

Black Legends führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch die afroamerikanische Musik. Auf der Bühne zeichnen die 14 Tänzer und 6 Live-Musiker ein Jahrhundert afroamerikanischer Musik in 37 mythischen Bildern nach, die mit der Geschichte von Ray Charles bis Beyonce in Resonanz stehen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Choose Paris Region