Les 6 Veaux d’Or 30 place de Gomelange Civaux, 12 juin 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

Aidez-nous à retrouver les six veaux d’or, ces statuettes de légende, perdues dans la terre de Civaux ! Pour cela, plongez dans l’histoire de Civaux grâce à une aventure ludique et pédagogique originale. Munis d’un livret, vous réaliserez au cours de votre quête trois activités plastiques. Les questions vous amèneront du musée archéologique à l’église romane en passant par la nécropole mérovingienne, lieu d’une légende de Clovis : une immersion à l’époque des Romains et des Mérovingiens !.

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Help us find the six golden calves, these legendary statuettes, lost in the earth of Civaux! To do this, dive into the history of Civaux thanks to an original playful and educational adventure. Equipped with a booklet, you will carry out three plastic activities during your quest. The questions will lead you from the archaeological museum to the Romanesque church, passing by the Merovingian necropolis, place of a Clovis legend: an immersion in the Roman and Merovingian times!

Ayúdanos a encontrar los seis becerros de oro, esas estatuillas legendarias, ¡perdidas en el suelo de Civaux! Para ello, sumérjase en la historia de Civaux gracias a una original aventura lúdica y pedagógica. Equipado con un cuadernillo, realizará tres actividades plásticas durante su búsqueda. Las preguntas le llevarán del museo arqueológico a la iglesia románica, pasando por la necrópolis merovingia, escenario de una leyenda de Clovis: ¡una inmersión en la época de los romanos y merovingios!

Helfen Sie uns, die sechs goldenen Kälber zu finden, die legendären Statuetten, die in der Erde von Civaux verloren gegangen sind! Tauchen Sie dazu in einem originellen spielerischen und pädagogischen Abenteuer in die Geschichte von Civaux ein. Ausgestattet mit einem Heft werden Sie im Laufe Ihrer Suche drei plastische Aktivitäten durchführen. Die Fragen führen Sie vom archäologischen Museum über die romanische Kirche bis hin zur merowingischen Nekropole, dem Ort einer Legende von Chlodwig: ein Eintauchen in die Zeit der Römer und Merowinger!

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou