Visite guidée du patrimoine de Civaux 30 place de Gomelange Civaux, 25 octobre 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

Visite guidée présentant le sanctuaire et le baptistère romain, la nécropole mérovingienne et l’église paléochrétienne et romane de Civaux..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:00:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour presenting the Roman sanctuary and baptistery, the Merovingian necropolis and the early Christian and Roman church of Civaux.

Visita guiada que presenta el santuario y el baptisterio romanos, la necrópolis merovingia y la iglesia paleocristiana y románica de Civaux.

Geführter Rundgang, der das römische Heiligtum und Baptisterium, die merowingische Nekropole und die frühchristliche und romanische Kirche von Civaux vorstellt.

Mise à jour le 2023-09-16 par ACAP