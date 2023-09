Apér’objet du mois « L’époque de Néron dans les collections du musée » 30 place de Gomelange Civaux, 21 octobre 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

Le temps d’un moment convivial et apéritif, venez découvrir les objets de l’époque de Néron, période charnière de l’histoire romaine..

2023-10-21

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join us for a convivial aperitif and discover objects from the Nero period, a pivotal time in Roman history.

Disfrute de un aperitivo y descubra objetos de la época de Nerón, un periodo crucial de la historia romana.

Bei einem gemütlichen Aperitif können Sie Objekte aus der Zeit Neros, einem Wendepunkt in der römischen Geschichte, entdecken.

