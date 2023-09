Le Trésor de Marina 30 place de Gomelange Civaux Catégories d’Évènement: Civaux

Vienne Le Trésor de Marina 30 place de Gomelange Civaux, 18 octobre 2023, Civaux. Civaux,Vienne Enquête à Civaux à l’époque romaine.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:30:00. .

30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Investigating Civaux in Roman times Investigar Civaux en la época romana Ermittlungen in Civaux zur Zeit der Römer Mise à jour le 2023-09-16 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu 30 place de Gomelange Adresse 30 place de Gomelange Musée archéologique de Civaux Ville Civaux Departement Vienne Lieu Ville 30 place de Gomelange Civaux latitude longitude 46.444627;0.664037

30 place de Gomelange Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/